الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية

07:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731803 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٥ عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.