 
الأربعاء 2025-03-19 02:13 م
 

الخدمات الطبية الملكية تتسلم 10 سيارات اسعاف من الحكومة الفرنسية

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جانب من تسلم سيارات الاسعاف
 
الأربعاء، 19-03-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري- تسلمت مديرية الخدمات الطبية الملكية أمس الثلاثاء، عشر سيارات إسعاف حديثة تبرعت بها الحكومة الفرنسية لمستشفياتها بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات والسفير الفرنسي أليكسي لوكوور غرانميزون في عمان.

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وثمّن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم الحكومة الفرنسية ممثله بسفارتها في عمان، على التبرع الذي يسهم في تعزيز القدرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية، مؤكداً أن هذا التبرع يدل على عمق العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.


وقال السفير الفرنسي "نأمل أن يساهم هذا التبرع في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية والتي تعتبر واحدة من أهم مزودي الخدمات الصحية في الأردن، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى الاهتمام الطبي بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفرنسية.  


حضر حفل التسلم امين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وعدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية وممثلين عن السفارة الفرنسية.

 
 
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