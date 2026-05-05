الخدمات الطبية الملكية تجري عملية نوعية بتقنية حديثة باستخدام المنظار

الوكيل الإخباري- أجرى فريق جراحة المسالك النسائية وترميم قاع الحوض في دائرة النسائية والتوليد بمدينة الحسين الطبية اليوم الثلاثاء، عملية نوعية لرفع تهبيطة الرحم باستخدام المنظار، وذلك بتقنية تعليق الرحم بالشبكة الجانبية بالمنظار (Laparoscopic Lateral Mesh Suspension) لأول مرة على مستوى المملكة.

وبيّن رئيس اختصاص النسائية والتوليد، أن المريضة البالغة من العمر (39) عامًا، راجعت العيادات وهي تعاني من تهبيطة في الرحم من الدرجة الثالثة، ونظرًا لما قد تترتب عليه الطرق التقليدية من تأثيرات سلبية محتملة على جودة الحياة مستقبلاً، فقد تقرر اعتماد هذه التقنية الحديثة كخيار علاجي متقدم يتناسب مع حالتها وعمرها.