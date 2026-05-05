الثلاثاء 2026-05-05 07:25 م

الخدمات الطبية الملكية تجري عملية نوعية بتقنية حديثة باستخدام المنظار

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 05:41 م

الوكيل الإخباري-   أجرى فريق جراحة المسالك النسائية وترميم قاع الحوض في دائرة النسائية والتوليد بمدينة الحسين الطبية اليوم الثلاثاء، عملية نوعية لرفع تهبيطة الرحم باستخدام المنظار، وذلك بتقنية تعليق الرحم بالشبكة الجانبية بالمنظار (Laparoscopic Lateral Mesh Suspension) لأول مرة على مستوى المملكة.

اضافة اعلان


وبيّن رئيس اختصاص النسائية والتوليد، أن المريضة البالغة من العمر (39) عامًا، راجعت العيادات وهي تعاني من تهبيطة في الرحم من الدرجة الثالثة، ونظرًا لما قد تترتب عليه الطرق التقليدية من تأثيرات سلبية محتملة على جودة الحياة مستقبلاً، فقد تقرر اعتماد هذه التقنية الحديثة كخيار علاجي متقدم يتناسب مع حالتها وعمرها.


من جهته، أوضح رئيس دائرة النسائية والتوليد، أن إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة يأتي انسجامًا مع رؤى وتطلعات الخدمات الطبية الملكية الهادفة إلى تطوير الكوادر الطبية وتأهيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة لتقديم أحدث وأفضل مستويات الرعاية الصحية للمراجعين، مؤكداً أن المريضة خضعت للمتابعة بعد أسبوعين من إجراء العملية، والتأكد من نجاحها واستقرار حالتها الصحية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: مشاريع للزرقاء بنحو نصف مليار دينار خلال 3 سنوات

الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

أخبار محلية الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

أخبار الشركات إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

أخبار محلية العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

مضيق هرمز

عربي ودولي انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 