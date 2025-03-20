الخدمات الطبية الملكية تحدد موعد عطلة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن أن عطلة عيد الفطر السعيد في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الأحد الموافق 30/3/2025 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 3/4/2025. اضافة اعلان





وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.