الخميس 2025-03-20 01:57 ص
 

الخدمات الطبية الملكية تحدد موعد عطلة عيد الفطر

الخدمات الطبية الملكية تحدد موعد عطلة عيد الفطر
الخدمات الطبية الملكية
 
الخميس، 20-03-2025 01:26 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن أن عطلة عيد الفطر السعيد في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الأحد الموافق 30/3/2025 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 3/4/2025.اضافة اعلان


وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
 
 
gnews

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