 
الجمعة 2025-02-28 10:24 م
 

"الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الجمعة، 28-02-2025 09:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الجمعة، أن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:00 بعد الظهر.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
 
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