"الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

09:05 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الجمعة، أن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:00 بعد الظهر. اضافة اعلان





وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.