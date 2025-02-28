"الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
-
أخبار متعلقة
-
إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد
-
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
-
ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان
-
الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
-
السبت أول أيام رمضان في الأردن
-
إحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية- اسماء
-
دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان