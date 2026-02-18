الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

وأكدت المديرية أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، وبالجاهزية الكاملة لاستقبال الحالات المرضية الطارئة والتعامل معها وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية والانضباط المؤسسي.
وأهابت المديرية بالمراجعين الالتزام بساعات الدوام المعلنة، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة.
