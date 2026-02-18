الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

02:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية اعتماد ساعات الدوام الرسمي في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر. اضافة اعلان





وأكدت المديرية أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، وبالجاهزية الكاملة لاستقبال الحالات المرضية الطارئة والتعامل معها وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية والانضباط المؤسسي.



وأهابت المديرية بالمراجعين الالتزام بساعات الدوام المعلنة، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة.





