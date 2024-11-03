الخدمات الطبية تستخدم التنظير بالبالون لعلاج أمراض الأمعاء

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص من وحدة تنظير الجهاز الهضمي في مدينة الحسين الطبية، بالتعاون مع فريق طبي لبناني، تشخيص وعلاج أمراض الأمعاء الدقيقة بواسطة تنظير الأمعاء بالبالون المزدوج.



وقال رئيس اختصاص الجهاز الهضمي، العميد الطبيب بلال الصمادي، إنه بدعم وتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية الملكية أُدخل هذا الإجراء (تنظير الأمعاء الدقيقة باستخدام البالون المزدوج double balloon enteroscopy) إلى وحدة تنظير الجهاز الهضمي، ما يحقق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية لمواكبة التطور الطبي وكل ما هو حديث.



وأوضح العميد الصمادي، أنه جرى تنظير 10 حالات مرضية كانت مستعصية، منها حالات نزف من الأمعاء الدقيقة جرى معالجتها أثناء التنظير، والكشف المبكر عن الأورام بأخذ الخزعات اللازمة للأنسجة، إضافة إلى حالة وحمة دموية كانت تعاني من نزف متكرر جرى تحويلها إلى اختصاص جراحة المناظير لاستكمال علاجها مبكراً.

اضافة اعلان



وبين أن هذا الإجراء يستخدم للتنظير داخل الأمعاء الدقيقة، إذ أنه مكون من أنبوبين "أحدهما داخل الآخر"، وهو منظار داخلي مزود بضوء وعدسة لعرض الأمعاء الدقيقة من خلال الفم أو المستقيم وصولاً إلى الأمعاء الدقيقة، بحيث تتحرك هذه الأنابيب عبر الأمعاء الدقيقة بالكامل ليسمح للطبيب رؤيتها واتخاذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة.