الأربعاء 2025-05-21 10:31 ص
 

الخدمات الطبية تطرح عطاء لشراء مستهلكات قسطرة قلب أطفال

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن طرح العطاء رقم ش/2025/100/P، والمتعلق بشراء مستهلكات قسطرة قلب أطفال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز وتحديث منظومتها الطبية التخصصية، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للأطفال المرضى.اضافة اعلان


ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول. كما اشترطت المديرية أن يكون المتعهد مسجلاً في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

ويحصل الراغبون على نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ 200 دينار أردني (غير مسترد).

وأكدت الخدمات الطبية الملكية أن آخر موعد لإيداع العروض هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025، على أن ترفق العروض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة 3% من القيمة الإجمالية للعرض.

وشدّدت على أنه لن تُقبل أي مناقصة ترد بعد الموعد والتوقيت المحددين لإغلاق صندوق العطاءات.
كما أوضحت أن أجور الإعلان في الصحف المحلية تقع على عاتق المناقص الذي يرسو عليه العطاء، وذلك مهما تكررت الإعلانات.

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