الخدمات الطبية تعزّز قدراتها بجهاز رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

05:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758159 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدخلت دائرة الأشعة في مدينة الحسين الطبية، اليوم الاثنين، جهاز تصوير رنين مغناطيسي متطورًا ومدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية إن إدخال التقنيات الطبية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يُجسّد رؤية التحديث والتطوير المستمر للمنظومة الطبية، لتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدّمة للمرضى، مؤكّدًا أن هذه التقنيات تعزّز من كفاءة الكوادر الطبية وسرعة إنجاز الفحوصات، بما يتواكب مع أحدث المعايير الطبية العالمية.



وبيّن رئيس دائرة الأشعة أن هذا الجهاز المتقدم يقوم بمعالجة البيانات الخام وتحليلها لتقليل الضوضاء وإبراز التفاصيل الدقيقة أثناء إعادة بناء الصورة، مشيرًا إلى أنه يتيح الحصول على صور عالية الوضوح مع إمكانية تقليل زمن الفحص بشكل ملحوظ، دون التأثير على الدقة أو الثقة التشخيصية.



ولفت إلى أن الجهاز يدعم التطبيقات السريرية المتقدمة في تصوير الدماغ والقلب، والجهاز العضلي الهيكلي، وتصوير الجسم، والبروستاتا، باعتبار أن التفاصيل الدقيقة تُعد عنصرًا أساسيًا في التشخيص الصحيح.



ويُشار إلى أن الجهاز يقوم بتصوير الرنين المغناطيسي بقوة 3T من الجيل الجديد، وصُمم لتقديم جودة تشخيصية عالية، وتحسين كفاءة التشغيل، مع التركيز على راحة المريض وسير العمل داخل دائرة الأشعة.

تم نسخ الرابط





