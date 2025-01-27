الخدمات الطبية تنعى الرقيب مالك العوابدة

وتضرعت الأسرة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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