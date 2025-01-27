الخدمات الطبية تنعى الرقيب مالك العوابدة

12:56 م

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الوكيل الإخباري- نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية، ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، زميلهم الرقيب مالك بسام العوابدة من مرتب دائرة الخدمات العامة والتغذية، الذي وافته المنية صباح اليوم. اضافة اعلان





وتضرعت الأسرة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

