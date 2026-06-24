الخدمات الطبية تنعى الطبيب محمد البلوه

الوكيل الإخباري- تنعى أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم الطبيب العراقي المتدرب الدكتور محمد يحيى محمد حسن البلوه، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مؤسف.

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وندعوا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.