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الخدمات الطبية تنعى الطبيب محمد البلوه

الطبيب العراقي المتدرب الدكتور محمد يحيى محمد حسن البلوه
البقاء لله
 
الأربعاء، 24-06-2026 04:02 م

الوكيل الإخباري-   تنعى أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم الطبيب العراقي المتدرب الدكتور محمد يحيى محمد حسن البلوه، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مؤسف.

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وندعوا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


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