الخدمات الطبية تنعى الطبيب محمد البلوه

وندعوا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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