الخدمات الطبية والضمان الاجتماعي توقّعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية لإصابات العمل

الوكيل الإخباري- وقّعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمؤمَّن عليهم بتأمين إصابات العمل، وذلك في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية.

ووقّع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور جادالله الخلايلة.