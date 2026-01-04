الأحد 2026-01-04 04:31 م

الخدمات الطبية والضمان الاجتماعي توقّعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية لإصابات العمل

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الأحد، 04-01-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمؤمَّن عليهم بتأمين إصابات العمل، وذلك في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية.

اضافة اعلان

 

ووقّع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور جادالله الخلايلة.


وأكد العميد الطبيب الحموري أن رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية تقومان على المحافظة على المستوى الريادي والارتقاء به وفق أفضل المعايير الطبية المعتمدة، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية الملكية تؤدي واجبها الوطني في مختلف المجالات الطبية، مستندةً إلى تجهيزات فنية وتقنية متقدمة تسهم في توفير العلاج الأمثل للحالات المعقدة والبليغة والإصابات المتقدمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه وفدا من كتلة حزب مبادرة النيابية

أخبار محلية العيسوي يؤكد ضرورة تعزيز العمل الحزبي المكرس لخدمة الوطن

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: يُمنع الترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

تطبيق سند

أخبار محلية الكشف عن سبب تعطل تطبيق (سند) بعد التحديث

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية والضمان الاجتماعي توقّعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية لإصابات العمل

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

خخخخخه

فيديو منوع عندما يثق الحصان بصديقه تكون هذه النتيجة

41

فيديو منوع متداول: أجمل طريقة لتقديم البوظة 🍦



 






الأكثر مشاهدة