الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل

11:08 ص

الوكيل الإخباري- بحثت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوجه التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بهدف مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع العمالة المنزلية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الحماية للعاملات. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الاثنين، ترأست الاجتماع نائب رئيس النقابة رنا أبو لوحة، وضم أعضاء لجنة عاملات المنازل التابعة للنقابة، ويأتي في إطار الجهود النقابية المستمرة لتنظيم القطاع، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.



وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة عاملات المنازل يشكل خطوة نوعية نحو تنظيم القطاع، وتعزيز مشاركة العاملات والعاملين في مناقشة القضايا التي تمسهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، ويجسد رؤية النقابة في تمثيل شتى القطاعات العمالية المنضوية تحت مظلتها.



وأكد رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ضرورة تمكين العاملين والعاملات في القطاع من إيصال أصواتهم، والدفاع عن حقوقهم، والمساهمة في تحسين شروط وظروف العمل بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق ومعايير العمل الدولية، وحق التنظيم النقابي، مشيراً إلى أن "العمالة المنزلية" أحد القطاعات التي تشكل فيها النساء الشريحة الأكبر من القوى العاملة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية.





