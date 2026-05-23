السبت 2026-05-23 10:31 م

"الخدمة والإدارة العامة" تحذر من مواقع تدعي امتلاكها نماذج اختبار الكفايات

هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
السبت، 23-05-2026 10:15 م

الوكيل الإخباري-    دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية التي تدعي امتلاكها لنماذج اختبارات تقييم الكفايات، وتعمل على ترويج وبيع "دوسيهات" ومواد علمية متعلقة بهذه الاختبارات.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الاختبارات التي تنفذها تتم وفق منهجية علمية دقيقة وبمشاركة خبراء متخصصين، ومن خلال نظام إلكتروني متكامل وبنوك أسئلة يجري تطويرها وتحديثها باستمرار، بما يتوافق مع الكفايات المرتبطة بكل وظيفة.


وأوضحت الهيئة أن الحصول على المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول مفهوم الكفايات والاختبارات وضوابطها يكون فقط عبر قنواتها الرسمية، وهي: * ‏Facebook: facebook.com/SpacJo * ‏X: x.com/SpacJor * ‏Instagram: instagram.com/spacjo * ‏LinkedIn: linkedin.com/company/spacjo * الموقع الإلكتروني الرسمي: www.spac.gov.jo.


وشددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواقع والصفحات المخالفة.

 
 


