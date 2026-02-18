الأربعاء 2026-02-18 05:49 م

"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الأربعاء، 18-02-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأربعاء، سلسلة من الجلسات التشاورية المتخصصة التي عقدت لمناقشة مسودات أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية في القطاع العام، ضمن مراحل تنفيذ مشروع تطوير الأطر، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتمادها وتطبيقها وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الجلسات مثلت منصة حوارية فاعلة جمعت ممثلي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجهات الحكومية مع نخبة من الخبراء والمختصين، حيث جرى استعراض الملاحظات والمقترحات الفنية ومناقشتها بعمق ومهنية، بما يضمن بناء أطر كفايات واضحة قابلة للقياس ومرنة في التطبيق.


وأكدت الهيئة أن المشروع يأتي انسجاما مع توجهات تحديث الإدارة العامة، وترسيخ التحول نحو إدارة موارد بشرية قائمة على الكفايات، بما يدعم عمليات الاستقطاب والتعيين وتقييم الأداء والتطوير المهني وتخطيط المسار الوظيفي، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في الخدمة العامة.

 
 










