"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأربعاء، سلسلة من الجلسات التشاورية المتخصصة التي عقدت لمناقشة مسودات أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية في القطاع العام، ضمن مراحل تنفيذ مشروع تطوير الأطر، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتمادها وتطبيقها وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الجلسات مثلت منصة حوارية فاعلة جمعت ممثلي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجهات الحكومية مع نخبة من الخبراء والمختصين، حيث جرى استعراض الملاحظات والمقترحات الفنية ومناقشتها بعمق ومهنية، بما يضمن بناء أطر كفايات واضحة قابلة للقياس ومرنة في التطبيق.