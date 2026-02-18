"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الجلسات مثلت منصة حوارية فاعلة جمعت ممثلي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجهات الحكومية مع نخبة من الخبراء والمختصين، حيث جرى استعراض الملاحظات والمقترحات الفنية ومناقشتها بعمق ومهنية، بما يضمن بناء أطر كفايات واضحة قابلة للقياس ومرنة في التطبيق.
وأكدت الهيئة أن المشروع يأتي انسجاما مع توجهات تحديث الإدارة العامة، وترسيخ التحول نحو إدارة موارد بشرية قائمة على الكفايات، بما يدعم عمليات الاستقطاب والتعيين وتقييم الأداء والتطوير المهني وتخطيط المسار الوظيفي، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في الخدمة العامة.
