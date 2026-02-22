الأحد 2026-02-22 02:03 ص

"الخدمة والإدارة العامة" تدعو الموظفين للمشاركة في استبانة حول الدوام الرسمي

الأحد، 22-02-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-    دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة، موظفي القطاع العام للمشاركة في استبيان دراسة آرائهم حول مقترح تطبيق نظام الدوام الرسمي 4 أيام عمل على الرابط: https://consult.spac.gov.jo/Survay/survay_list.php .

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للمشاركة هو يوم الثلاثاء 24 شباط 2026.

 
 


