"الخدمة والإدارة العامة" تدعو الموظفين للمشاركة في استبانة حول الدوام الرسمي

الوكيل الإخباري- دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة، موظفي القطاع العام للمشاركة في استبيان دراسة آرائهم حول مقترح تطبيق نظام الدوام الرسمي 4 أيام عمل على الرابط: https://consult.spac.gov.jo/Survay/survay_list.php .

