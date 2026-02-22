الأحد 2026-02-22 11:45 م

"الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 22-02-2026 09:04 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الخدمة والإدارة العامة إنها تستكمل الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد البيانات النهائية للمتقدمين على وظائف، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي لعام 2026 لضمان دقة المعلومات وشفافيتها.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم إيقاف استقبال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكشف التنافسي لعام 2026، والتي تشمل إضافة مؤهل علمي، وإلغاء الاستنكاف، وتعديل بيانات طلب التوظيف، ونقل الإقامة، اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 شباط الحالي.


وأهابت الهيئة بجميع المتقدمين باستكمال طلباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل انتهاء المدة المحددة، علمًا بأنه لن يُنظر في أي طلب يُقدّم بعد هذا التاريخ، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي بصورته النهائية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

أخبار محلية السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

ي

عربي ودولي بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

أخبار محلية حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

أخبار محلية الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

ي

عربي ودولي "سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ب

عربي ودولي "فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 






الأكثر مشاهدة