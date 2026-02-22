"الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم إيقاف استقبال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكشف التنافسي لعام 2026، والتي تشمل إضافة مؤهل علمي، وإلغاء الاستنكاف، وتعديل بيانات طلب التوظيف، ونقل الإقامة، اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 شباط الحالي.
وأهابت الهيئة بجميع المتقدمين باستكمال طلباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل انتهاء المدة المحددة، علمًا بأنه لن يُنظر في أي طلب يُقدّم بعد هذا التاريخ، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي بصورته النهائية.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل حملات التوعية المائية
-
السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية
-
لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس