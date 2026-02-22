"الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الخدمة والإدارة العامة إنها تستكمل الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد البيانات النهائية للمتقدمين على وظائف، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي لعام 2026 لضمان دقة المعلومات وشفافيتها.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم إيقاف استقبال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكشف التنافسي لعام 2026، والتي تشمل إضافة مؤهل علمي، وإلغاء الاستنكاف، وتعديل بيانات طلب التوظيف، ونقل الإقامة، اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 شباط الحالي.