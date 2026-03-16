الثلاثاء 2026-03-17 06:46 م

"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

هيئة الخدمة والإدارة العامة
الإثنين، 16-03-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري-    نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني: ‏https://empreq.pm.gov.jo ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، الموافق 17 آذار، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

اضافة اعلان


وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين غير المطابقين أو غير المستكملين لشروط إشغال الوظيفة التقدم بطلبات اعتراض، وإرفاق الوثائق المعززة للاعتراض، عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 19 آذار 2026.

 
 


