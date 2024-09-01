الخرابشة: إعادة منح الموافقات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تساوي 1 ميجاواط فأكثر

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، عن أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة اليوم والمتضمن الموافقة على إلغاء قراره السابق الصادر عام ٢٠١٩ المتعلق بوقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1) ميجاواط، وذلك بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.

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وأوضح الدكتور الخرابشة، أن القرار يأتي تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة.