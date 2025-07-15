الخرابشة: التعاون الإقليمي بمجال التعدين ركيزة أساس لبناء قطاع مستدام

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود لاستغلال التكوينات الجيولوجية المشتركة.

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وأشار الخرابشة خلال مشاركته بأعمال منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، والذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر يومين، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من وزراء وخبراء وصنّاع قرار في قطاع التعدين إلى أن العديد من التكوينات الغنية بالثروات المعدنية، وعلى رأسها تشكيل الدرع النوبي العربي، لا تعترف بالحدود السياسية وتمتد عبر عدد من الدول من ضمنها مصر والسعودية والأردن.



وبحسب بيان للوزارة اليوم، قال الخرابشة خلال مشاركته بحلقة نقاش وزارية بعنوان: "استقطاب شركاء استراتيجيين وشركات استكشاف ناشئة لدفع عجلة نمو قطاع التعدين على المدى الطويل"، إن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية لتبادل المعلومات ودراسة التكوينات الجيولوجية الممتدة عبر الحدود، إلى جانب شراكة مماثلة مع الجانب المصري، في إطار السعي لتعظيم الفائدة من هذه الموارد الطبيعية المشتركة.



وأشار الخرابشة إلى طموح الأردن في بناء صناعات تحويلية قائمة على موارده الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح الباب أمام مشاريع تكاملية قد تعتمد على مواد أولية متوفرة في السعودية أو مصر، ما يعزز فرص إنشاء صناعات متبادلة ومشتركة، ويوفر بيئة جاذبة للشركات الكبرى التي تبحث عن فرص عمل إقليمية عابرة للحدود.



وشدد على أن التعاون الإقليمي في مجال التعدين يمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع مستدام وقادر على تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، داعياً إلى استمرار التنسيق بين الدول العربية المعنية بالثروات المعدنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.



وناقش الحضور خلال الحلقة دور الحكومات في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال وضوح اللوائح التنظيمية وضمان حقوق الملكية، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والشركات المتخصصة في الاستكشاف والتطوير.



من جهته، شارك مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة الجيولوجي هشام الزيود في حلقة نقاشية فرعية بعنوان: "ما وراء الذهب: المعادن الأساسية والمعادن الحرجة في الدرع العربي النوبي"، والتي ناقشت كيف يمكن للدرع العربي النوبي - المعروف تاريخيًا بالرواسب الغنية بالذهب - أن يتحوّل إلى مورد رئيسي للمعادن الأساسية والمعادن الحرجة التي تدعم الطلب العالمي المتزايد على المواد الأولية اللازمة للتحوّل الصناعي والتكنولوجي.



وأوضح المشاركون أن الدرع العربي النوبي الممتد عبر مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والأردن يُعد من أقدم وأغنى المناطق جيولوجيًا في العالم.