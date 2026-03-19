الخرابشة: تلقينا طلبات لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن تلقي المملكة عددا من الطلبات لدراسة إمكانية تصدير النفط الخام والوقود الثقيل العراقي عبر الأراضي الأردنية.

وقال الخرابشة مساء الخميس، إن الجهات المعنية تدرس هذه الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المملكة على التخزين، وأولوية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.