الجمعة 2026-03-20 05:59 ص

الخرابشة: تلقينا طلبات لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية

أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، عن تلقي المملكة عددا من الطلبات لدراسة إمكانية تصدير النفط الخام والوقود الثقيل العراقي عبر الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان


وقال الخرابشة مساء الخميس، إن الجهات المعنية تدرس هذه الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المملكة على التخزين، وأولوية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.


وأوضح أن النظر في هذه الطلبات يأخذ بالاعتبار عوامل المحددات الفنية واللوجستية في ميناء العقبة، بما يشمل قدرات الرصيف المخصص لتصدير واستيراد النفط الخام ومشتقاته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة