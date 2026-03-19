الخرابشة: تلقينا طلبات لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية

وقال الخرابشة مساء الخميس، إن الجهات المعنية تدرس هذه الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة المملكة على التخزين، وأولوية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح أن النظر في هذه الطلبات يأخذ بالاعتبار عوامل المحددات الفنية واللوجستية في ميناء العقبة، بما يشمل قدرات الرصيف المخصص لتصدير واستيراد النفط الخام ومشتقاته.
وزير الطاقة: لدينا مخزون من المشتقات النفطية يكفينا لمدة 30 يوما