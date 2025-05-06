الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.
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