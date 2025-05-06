الثلاثاء 2025-05-06 05:55 م
 

الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

وزير الطاقة والمعادن الدكتور صالح الخرابشة
الدكتور صالح الخرابشة
 
الثلاثاء، 06-05-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.

اضافة اعلان


وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الجولة، التي جاءت للوقوف على جاهزية الشركة استعدادا لفصل الصيف، زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، حيث اطلع الوزير على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الأمن العام

أخبار محلية "شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة