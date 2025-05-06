الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.

اضافة اعلان



وشدد الخرابشة، خلال جولة تفقدية أجراها أمس الاثنين، على مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية في العقبة، على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية، بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.