الخرابشة: مشروع الأمونيا الخضراء يعزز مكانة الأردن إقليمياً في الطاقة النظيفة

الأحد، 10-05-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن تمثل محطة مهمة في مسار التحوّل الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيداً من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصاً في العقبة.اضافة اعلان


وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجاً متقدماً لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

ولفت إلى أن التكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بقرابة مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، متوقعاً الوصول إلى الإغلاق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

وأوضح الخرابشة أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متزايداً على المنتجات منخفضة الكربون.

ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر من 200 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الخرابشة أن الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليمياً وعالمياً.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

وتشكل الاتفاقية خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بتكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء وائل سليمان.
 
 


