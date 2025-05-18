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الخرابشة يؤكد تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

وزير الطاقة صالح الخرابشة
صالح الخرابشة
 
الأحد، 18-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعا مع ضباط ارتباط القطاع، لمتابعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسهم فيها وزارة الطاقة والثروة المعدنية (الأهداف الوطنية).

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وأكد الخرابشة، خلال الاجتماع، ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بقطاع التعدين والفرص الاستثمارية المرتبطة به.


ولفت إلى أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع للعمل على مراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية، وإضافة أولويات جديدة وتحديد المستهدفات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها.

 
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