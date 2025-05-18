الخرابشة يؤكد تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

وأكد الخرابشة، خلال الاجتماع، ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بقطاع التعدين والفرص الاستثمارية المرتبطة به.
ولفت إلى أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع للعمل على مراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية، وإضافة أولويات جديدة وتحديد المستهدفات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المتفق عليها.
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