الخرابشة يؤكد تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

الوكيل الإخباري- عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعا مع ضباط ارتباط القطاع، لمتابعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسهم فيها وزارة الطاقة والثروة المعدنية (الأهداف الوطنية).

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وأكد الخرابشة، خلال الاجتماع، ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية وتحسين الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بقطاع التعدين والفرص الاستثمارية المرتبطة به.