الخرابشة يتابع إنجازات الطاقة والمعادن في رؤية التحديث الاقتصادي لشهر تموز

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الوكيل الإخباري- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، آخر الإنجازات المُتحققة في الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ( 2023 -2025) لقطاعي الطاقة والتعدين. اضافة اعلان





واطلع الخرابشة، خلال الاجتماع الدوري مع ضباط ارتباط الجهات المعنية، تقدّم سير العمل، وفقاً للجدول الزمني المُقرر على إجراءات تنفيذ الأولويات، ونسبة التقدم فيها، خلال شهر تموز الماضي.



وتابع الوزير آخر المستجدات حول مشروع تركيب العدادات الذكية في المملكة، ومستجدات مشروع تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة، حيث بلغت نسبة تركيب العدادات الذكية في المملكة 48%، و الانتهاء من تركيب 1265 نظام سخان شمسي للاسر الفقيرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي (USAID).



ووجه الخرابشة ضباط الارتباط المعنيين، بمتابعة الأولويات وقياس مدى التقدم فيها أولاً بأول، ضمن الفترة المُحددة لكل أولوية ومبادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسساتهم.

يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.