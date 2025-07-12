الخرابشة يتفقد محطة رحاب ويؤكد الاستعداد لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف

الوكيل الإخباري- تفقّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، محطة رحاب لتوليد الكهرباء، مؤكّدًا أهمية الاستعداد لمواجهة أحمال فصل الصيف.

اضافة اعلان



وقال إن زيارته للمحطة تأتي في إطار المتابعة الدورية لجاهزية النظام الكهربائي، والاطلاع على الخطط التشغيلية المعتمدة للمحطة.



وثمّن الخرابشة جهود إدارة وكادر شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وشكرهم على الاستعداد والجاهزية العالية لتلبية احتياجات المستهلكين.



وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبدالفتاح الداردكة، والمدير العام، المهندس سامي زواتين، وعدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة.



واستمع الوزير لشرح مفصّل قدمه المهندس زواتين حول جاهزية المحطة لتزويد الطاقة الكهربائية بأعلى كفاءة وجودة، خاصة بعد إجراء الصيانة الشاملة لها خلال هذا العام، مبيّنًا الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتحسين كفاءة المحطة، والتي تساهم بقدرة 270 ميجا واط، ويتم تشغيلها بكوادر مؤهلة ومدربة.



كما زار الوزير والوفد المرافق الذي ضم مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة, مركز المراقبة والتحكم المسؤول عن إدارة وتشغيل المحطة.