الخرابشة يتفقد مشاريع التنقيب عن الفوسفات جنوب المملكة

واطلع الوزير خلال جولة تفقدية على تقدم سير العمل في مشروع التنقيب والاستكشاف الذي تنفذه الكوادر الفنية المتخصصة في مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، حيث يجري حفر مجموعة من الآبار اللبابية ضمن منطقة استكشافية تتجاوز مساحتها (50) كيلومتراً مربعاً، بهدف تقييم مخزون خام الفوسفات في المنطقة.
وأكد الخرابشة خلال الجولة أن جهود الوزارة في المشروع تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي، وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التعدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية ورفع مستوى المخزون المستكشف من المعادن الاستراتيجية مثل الفوسفات والمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة وغيرها، بما يضمن توفير معلومات أولية دقيقة للمستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين.
