الخرابشة يتفقد مشاريع التنقيب عن الفوسفات جنوب المملكة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، مشاريع التنقيب عن خام الفوسفات، شملت مواقع أعمال الحفر والاستكشاف منطقة البويعجة جنوب المملكة.

واطلع الوزير خلال جولة تفقدية على تقدم سير العمل في مشروع التنقيب والاستكشاف الذي تنفذه الكوادر الفنية المتخصصة في مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، حيث يجري حفر مجموعة من الآبار اللبابية ضمن منطقة استكشافية تتجاوز مساحتها (50) كيلومتراً مربعاً، بهدف تقييم مخزون خام الفوسفات في المنطقة.