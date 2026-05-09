الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، السبت، مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية، للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشروع وخطوط النقل الكهربائية المرتبطة به.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جاهزية البنية التحتية الكهربائية الداعمة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، الذي حظي مؤخرًا باهتمام ملكي مباشر، باعتباره أحد أبرز المشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية.