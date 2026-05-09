السبت 2026-05-09 10:43 م

الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة

الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة
الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة
 
السبت، 09-05-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، السبت، مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية، للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشروع وخطوط النقل الكهربائية المرتبطة به.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جاهزية البنية التحتية الكهربائية الداعمة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، الذي حظي مؤخرًا باهتمام ملكي مباشر، باعتباره أحد أبرز المشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية.


واستمع الخرابشة، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه البطاينة حول مكونات المشروع وأهميته الاستراتيجية، مبينا أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تعزيز موثوقية واعتمادية الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة التزويد الكهربائي، وتغذية الأحمال الكهربائية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، بما يدعم التنمية الصناعية ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المهندس المقاول الأردني جمال سمارة رحمة الله تعالى

أخبار محلية (557,197) ألف دينار هدر للمال العام… فمن يُحاسب أصحاب القرار؟

البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"

عربي ودولي البرلمان العربي يؤكد دعمه للبحرين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران ترغب في اتفاق وننتظر ردها قريباً

جزيرة خرج

عربي ودولي التسرّب النفطي المفترض قبالة جزيرة خرج الإيرانية تقلّص وقد يكون سببه البنية التحتية

العيسوي يعزي المراحلة والدعجة وأبو دية والسلمان وأبو عون والزعبي

أخبار محلية العيسوي يعزي المراحلة والدعجة وأبو دية والسلمان وأبو عون والزعبي

الكرملين: وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا مدته 3 أيام

عربي ودولي روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

ماكرون والسيسي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع في لبنان

عربي ودولي ماكرون والسيسي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع في لبنان

الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة

أخبار محلية الخرابشة يتفقد مشروع محطة تحويل الزرقاء الصناعية برفقة البطاينة



 
 






الأكثر مشاهدة

 