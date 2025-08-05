الخرابشة: 3600 مليون قدم مكعب القدرة التخزينية لباخرة "إنيرجوس فورس" في العقبة

الوكيل الإخباري- زار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ونظيره المصري المهندس كريم بدوي ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، باخرة التخزين وإعادة التغييز العائمة "إنيرجوس فورس" (Energos Force)، التي وصلت إلى ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة الماضي، والمستأجرة من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

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وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل الباخرة، والتأكد من سير الإجراءات وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيدًا لربطها بشبكة الغاز العربي، وبدء تشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المنتظر أن تصل باخرة الفحوصات التشغيلية يوم غد الأربعاء، تمهيدًا لانطلاق عمليات إعادة تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال.



وقال الخرابشة إن القدرة التخزينية للسفينة تبلغ حوالي 3600 مليون قدم مكعب، مع قدرة ضخ يومية تصل الى حوالي 750 مليون قدم مكعب، حيث توجد اتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة ايجاس تتيح للأخيرة استئجار باخرة واصطفافها في ميناء الغاز المسال بالعقبة، والذي تعود ملكيته لشركة تطوير العقبة ومستأجر من قبل شركة الكهرباء الوطنية.



وبين الخرابشة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتلبية احتياجات القطاعات كافة من الغاز الطبيعي، من خلال تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة المنظومة التشغيلية الوطنية، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية، الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ضمن خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة النظام الكهربائي وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة خلال أوقات الذروة أو في حالات الطوارئ.



من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن الباخرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة الأردنية وجمهورية مصر العربية لتغطية احتياجات البلدين من الغاز في حالات الطوارئ.



‎من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة إن "وصول باخرة الغاز الجديدة إلى ميناء العقبة يمثل محطة استراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية، هذه الخطوة تؤكد التزامنا المتواصل بتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، وتفتح آفاقاً واسعة لتطوير البنية التحتية في منطقة العقبة، حيث أن الباخرة لا تساهم فقط في دعم احتياجات المملكة من الغاز، بل تعزز أيضاً من مكانة العقبة كمركز إقليمي لنقل وتوزيع الطاقة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص عمل لأبناء المنطقة."



ويُعد وصول باخرة " إنيرجوس فورس" ترجمة عملية لاتفاق التعاون الثنائي الموقع بين الأردن ومصر في كانون الثاني 2024، والذي نصّ على الاستفادة من البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، أعقبه اتفاق آخر بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعي " ايجاس" لاستخدام رصيف ميناء الشيخ صباح في العقبة لرسو وحدة التغييز العائمة وتزويد البلدين بالغاز الطبيعي خلال فترة التعاقد، وذلك وفق شروط فنية وتجارية مرنة تتيح الاستخدام عند الحاجة فقط دون تحميل كلف ثابتة في فترات التوقف، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف.



وتمثل هذه الخطوة نموذجا ناجحا للتعاون العربي في قطاع الطاقة، وتعكس مدى التكامل الإقليمي والاستفادة المتبادلة من البنية التحتية المتاحة، في ظل التحديات العالمية المتسارعة التي تتطلب جاهزية مرنة ومصادر متعددة للطاقة.