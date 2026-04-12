الخشمان: الأمن العام مدرسة وطنية في الشرف والانضباط وسياج الدولة المنيع

الوكيل الإخباري- صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس مديرية الأمن العام تمثل مناسبة وطنية راسخة، نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة مؤسسة أردنية كبرى كانت على الدوام عنوانًا للهيبة والانضباط، وركنًا ثابتًا من أركان الدولة، وحصنًا أمينًا في حماية الوطن والمواطن. وتأتي هذه المناسبة في ظل احتفاء رسمي وإعلامي بمرور 105 أعوام على تأسيس المديرية ومسيرتها الوطنية المتواصلة.





وأشار الخشمان إلى أن جهاز الأمن العام لم يكن يومًا مجرد مؤسسة تنفيذية تؤدي واجبًا وظيفيًا، بل كان عبر تاريخه الطويل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في البذل والعطاء والتضحية، وحاضرًا في كل مفصل من مفاصل حماية الاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وصون أمن المجتمع، ومواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.



وأوضح أن ما يميز الأمن العام الأردني ليس فقط امتداد تاريخه، بل قدرته المستمرة على التطور، ومواكبة المتغيرات، وتحديث أدواته، والانتقال الدائم من إنجاز إلى إنجاز، بما ينسجم مع طبيعة الدولة الأردنية الحديثة، ورؤية قيادتها الهاشمية الحكيمة، ومتطلبات المرحلة أمنيًا وإنسانيًا وخدميًا. وتشير المواد المنشورة بهذه المناسبة إلى استمرار تطوير الأدوات والأساليب ومواكبة التحديات الأمنية والتكنولوجية.



وقال الخشمان إن نشامى الأمن العام سطروا على مدى 105 أعوام صفحات مضيئة من الوفاء للوطن، وكانوا في الميدان دائمًا، في مواقع الواجب، وفي خدمة الناس، وفي حماية الأرواح والممتلكات، وفي ترسيخ الطمأنينة في نفوس الأردنيين، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة تستحق من الجميع كل الدعم والتقدير والإسناد.



وبيّن الخشمان أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تنظر إلى جهاز الأمن العام بوصفه أحد أبرز أعمدة الدولة الأردنية، وأن الحفاظ على قوة هذا الجهاز وكفاءته وجاهزيته يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التردد، لأن أمن الأردن واستقراره كان وسيبقى الأساس الذي تُبنى عليه كل مسارات التقدم والتنمية والإنجاز.



وأكد الخشمان أن هذه الذكرى ليست مجرد وقفة مع الماضي، بل هي تجديد للعهد مع مؤسسة قدمت للوطن الكثير، ورسخت في الوعي الأردني صورة رجل الأمن الملتزم، المنضبط، القريب من الناس، الحاسم في الميدان، والمؤمن بأن رسالته الأولى هي حماية الأردن وخدمة أبنائه بإخلاص وشرف.



وختم الخشمان بالتأكيد على أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، وهي تستذكر هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تتقدم بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز إلى نشامى ونشميات الأمن العام، وإلى قيادتهم، سائلين الله أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبقى الأمن العام كما عهدناه دومًا: درعًا للوطن، وسندًا للدولة، ورايةً عالية في ميادين الشرف والواجب.





