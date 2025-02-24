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الخشمان لرئيس الوزراء: تخلص من هؤلاء المدراء

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رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني الكابتن محمد الخشمان
الإثنين، 24-02-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن محمد الخشمان، بجهود رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، ووزرائه.اضافة اعلان


وقال الخشمان إن رئيس الوزراء ووزراءه هم رجال وطن عمليّون، يعملون بجدّ وحيوية عالية لخدمة الوطن والمواطن، وخصّ بالذكر وزير المالية ووزراء الفريق الاقتصادي، مبينًا أنه لا يستثني أحدًا من جميع أصحاب المعالي والأمناء العامين.

وبيّن أنه لا يقول ما يقول مدحًا فقط، ولكنها الحقيقة، وبصفته رئيس حزب أردني عريق (الاتحاد الوطني الأردني)، ونيابةً عن أعضاء الحزب والمجلس المركزي، فإنه يقدّر ما يقومون به، مشيرًا إلى أنه وأعضاء حزب الاتحاد الوطني حريصون على أن تكونوا أصحاب الولاية العامة، والقادرين على استمرار ثقة صاحب الجلالة الهاشمية والشعب الأردني المتماسك بحب الوطن والقيادة الهاشمية ووطنيته المعهودة.

وقدم الخشمان النصح من موقعه، بهدف الاستمرار في التقدم بالإنجازات دون معيقات، ولتحفيز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالتخلص من المدراء والمستشارين المعيقين، والمتّصفين بالرياء والتلاعب بالأنظمة، وتشويه السمعة من خلال التلاعب بالحقائق وطريقة إبرازها في تعاملهم مع النمو الاقتصادي والقطاع الخاص.
 
gnews

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