الخشمان يدعو إلى وقف بث السلبية ودعم تمكين الشباب

وفي منشور وجّهه إلى الأردنيين، شدد الخشمان على أهمية تحرك الحكومة للخروج من حالة التردد، والدخول في شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتمكين الشباب المثقف والطموح في مواقع المسؤولية، بعيدًا عن المحسوبية والشللية والنزعات الفردية التي تعيق التقدم.
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