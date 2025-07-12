السبت 2025-07-12 10:55 م
 

الخشمان يدعو إلى وقف بث السلبية ودعم تمكين الشباب

ل
الكابتن محمد الخشمان
 
السبت، 12-07-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن محمد الخشمان، إلى التوقف عن تداول التصريحات السلبية التي تُنشر على لسان بعض المتقاعدين، معتبرًا أن الأجيال الشابة بحاجة إلى طاقة إيجابية وروح إنتاجية تُمكّنهم من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

اضافة اعلان


وفي منشور وجّهه إلى الأردنيين، شدد الخشمان على أهمية تحرك الحكومة للخروج من حالة التردد، والدخول في شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتمكين الشباب المثقف والطموح في مواقع المسؤولية، بعيدًا عن المحسوبية والشللية والنزعات الفردية التي تعيق التقدم.

 

وتاليا ما نشره الخشمان:

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

ا

فلسطين أنباء عن خرائط إسرائيلية جديدة لنطاق الانسحاب من غزة

ة

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد

ا

أخبار محلية نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ت

أخبار محلية أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

ىت

منوعات 17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك

ىىى

فيديو منوع علاج فعال لآلام المفاصل !



 
 





الأكثر مشاهدة