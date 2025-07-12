الخشمان يدعو إلى وقف بث السلبية ودعم تمكين الشباب

الوكيل الإخباري- دعا رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن محمد الخشمان، إلى التوقف عن تداول التصريحات السلبية التي تُنشر على لسان بعض المتقاعدين، معتبرًا أن الأجيال الشابة بحاجة إلى طاقة إيجابية وروح إنتاجية تُمكّنهم من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

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وفي منشور وجّهه إلى الأردنيين، شدد الخشمان على أهمية تحرك الحكومة للخروج من حالة التردد، والدخول في شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتمكين الشباب المثقف والطموح في مواقع المسؤولية، بعيدًا عن المحسوبية والشللية والنزعات الفردية التي تعيق التقدم.