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الخصاونة: اتفاق قريب مع أحد صناديق الاستثمار لإنشاء خط سككي في العقبة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 01:27 م

الوكيل الإخباري- عبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن أمله بأن تتمكن الحكومة مع بدايات شهر أيلول المقبل، من الإعلان عن توافقات مع أحد الصَّنَّاديق الاستثماريَّة لدولة عربيَّة شقيقة وتوقيع الوثائق الأوليَّة لمشروع إنشاء خط سككي من العقبة إلى مناطق خامات التَّعدين في جنوب المملكة.

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وأكد الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنَّ هذا المشروع حيوي وأساسي أيضاً، وقد عملت الحكومة على المضي قُدُماً من أجل تنفيذه وتطبيقه، وهو يعكس كذلك موثوقيَّة عالية من الصَّناديق الاستثماريَّة الشَّقيقة بمكانة الاقتصاد الأردني وصلابته، وجاذبيَّة المملكة ومأمونيَّة بيئتها الاستثماريَّة.


وأضاف أن الثِّقة بالبيئة الاستثماريَّة الأردنيَّة والمضي قُدُماً في مشاريع استثماريَّة كُبرى كمشروع النَّاقل الوطني ومشروع خط السِّكك بين العقبة ومناطق التَّعدين ترتكز إلى المكانة والاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدَّولي والموثوقيَّة الشخصيَّة والقياديَّة التي يتمتَّع بها جلالته، والتي تنسحب على السُّمعة العامَّة للمملكة.

gnews

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