الخصاونة: اتفاق قريب مع أحد صناديق الاستثمار لإنشاء خط سككي في العقبة

الوكيل الإخباري- عبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن أمله بأن تتمكن الحكومة مع بدايات شهر أيلول المقبل، من الإعلان عن توافقات مع أحد الصَّنَّاديق الاستثماريَّة لدولة عربيَّة شقيقة وتوقيع الوثائق الأوليَّة لمشروع إنشاء خط سككي من العقبة إلى مناطق خامات التَّعدين في جنوب المملكة.

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وأكد الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنَّ هذا المشروع حيوي وأساسي أيضاً، وقد عملت الحكومة على المضي قُدُماً من أجل تنفيذه وتطبيقه، وهو يعكس كذلك موثوقيَّة عالية من الصَّناديق الاستثماريَّة الشَّقيقة بمكانة الاقتصاد الأردني وصلابته، وجاذبيَّة المملكة ومأمونيَّة بيئتها الاستثماريَّة.