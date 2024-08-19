الخصاونة: اتفاق قريب مع أحد صناديق الاستثمار لإنشاء خط سككي في العقبة

وأكد الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنَّ هذا المشروع حيوي وأساسي أيضاً، وقد عملت الحكومة على المضي قُدُماً من أجل تنفيذه وتطبيقه، وهو يعكس كذلك موثوقيَّة عالية من الصَّناديق الاستثماريَّة الشَّقيقة بمكانة الاقتصاد الأردني وصلابته، وجاذبيَّة المملكة ومأمونيَّة بيئتها الاستثماريَّة.
وأضاف أن الثِّقة بالبيئة الاستثماريَّة الأردنيَّة والمضي قُدُماً في مشاريع استثماريَّة كُبرى كمشروع النَّاقل الوطني ومشروع خط السِّكك بين العقبة ومناطق التَّعدين ترتكز إلى المكانة والاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدَّولي والموثوقيَّة الشخصيَّة والقياديَّة التي يتمتَّع بها جلالته، والتي تنسحب على السُّمعة العامَّة للمملكة.
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