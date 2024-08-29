الخصاونة يتسلم نسخة من التقرير السنوي لمكافحة الفساد لسنة 2023

وأكد الخصاونة خلال اللقاء دعم الحكومة لجهود الهيئة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وحماية المال العام وفق أحكام القانون، مشيرا إلى الدور المهم للهيئة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار إلى أهمية تطوير الآليات الرقابية ومواكبة المستجدات والمعايير الحديثة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وتأهيل الطواقم العاملة وتدريبها، مشيدا بالجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال.
بدوره، عرض رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي لأبرز ما تضمنه التقرير، وجهود الهيئة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وفق أحكام القانون، لافتا إلى أن الهيئة تركز على تعزيز معايير الوقاية والردع الاستباقي ومقاومة الفساد الانطباعي، من خلال تعزيز سبل الشفافية والتدريب والتثقيف على تطبيق التشريعات.
وأشار حجازي إلى وجود مركز تدريب مختص للتوعية والتثقيف، إضافة إلى عقد شراكات مع هيئات ومؤسسات وطنية من أجل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وضمان سيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي
-
المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"
-
الخصاونة يرعى إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة
-
شركة توزيع الكهرباء تبدأ بتطبيق نظام المراسلات الإلكترونية
-
الأمن: لن نسمح بأي تجاوزات أو تعديات على سير العملية الانتخابية
-
طالب مدرسة يعثر على 3400 دينار ويعيدها في إربد
-
هيئة الإعلام: التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس خاصة بقطاع المكتبات فقط
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في المفرق غدا