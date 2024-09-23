الخصاونة يحذف تعليقه : "أجمل أيامنا ستأتي لا محالة"

ورداً على تعليق المواطن كتب الخصاونة: "وستاتي لا محالة استاذنا الكريم . بلد ملكة غضنفر وشعبة رجال شروة افضالك ايامة ومستقبه اجمل بالتاكيد . العفو لا شكر على واجب" .
وتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام رئيس الحكومة السابق بحذف هذا الرد بعد فترة وجيزة من إرفاقه على المنصة .
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