الخصاونة يحذف تعليقه : "أجمل أيامنا ستأتي لا محالة"

الوكيل الإخباري- تراجع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور بشر الخصاونة عن تعليق كان قد نشره رداً على أحد المواطنين عبر صفحته الخاصة على منصة "X" ، وذلك حين كتب المواطنين: " نشكر دولتك على أجمل الأيام التي لم تأتي ...! " . اضافة اعلان





ورداً على تعليق المواطن كتب الخصاونة: "وستاتي لا محالة استاذنا الكريم . بلد ملكة غضنفر وشعبة رجال شروة افضالك ايامة ومستقبه اجمل بالتاكيد . العفو لا شكر على واجب" .



وتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام رئيس الحكومة السابق بحذف هذا الرد بعد فترة وجيزة من إرفاقه على المنصة .





