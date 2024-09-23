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الخصاونة يحذف تعليقه : "أجمل أيامنا ستأتي لا محالة"

رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة
الإثنين، 23-09-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري-  تراجع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور بشر الخصاونة عن تعليق كان قد نشره رداً على أحد المواطنين عبر صفحته الخاصة على منصة "X" ، وذلك حين كتب المواطنين: " نشكر دولتك على أجمل الأيام التي لم تأتي ...! " .اضافة اعلان


ورداً على تعليق المواطن كتب الخصاونة: "وستاتي لا محالة استاذنا الكريم . بلد ملكة غضنفر وشعبة رجال شروة افضالك ايامة ومستقبه اجمل بالتاكيد . العفو لا شكر على واجب" .

وتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام رئيس الحكومة السابق بحذف هذا الرد بعد فترة وجيزة من إرفاقه على المنصة . 


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