الخصاونة يدلي بصوته الانتخابي بالدائرة الثانية في عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- أدلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بصوته بالانتخابات النيابية في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في الدائرة الثانية في العاصمة عمّان.

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