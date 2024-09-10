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الخصاونة يدلي بصوته الانتخابي بالدائرة الثانية في عمان - فيديو

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الثلاثاء، 10-09-2024 11:56 ص

الوكيل الإخباري-    أدلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بصوته بالانتخابات النيابية في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في الدائرة الثانية في العاصمة عمّان.

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