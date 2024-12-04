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الخصاونة يقدم أوراق اعتماده سفيرا في مولدوفا

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الأربعاء، 04-12-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري- قدم السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مولدوفا، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي يوم أمس الثلاثاء ٣ كانون الأول ٢٠٢٤، في العاصمة المولدوفية كيشيناو.

ونقل السفير الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، وتمنياته للشعب المولدوفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. 

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بدورها، طلبت الرئيسة مايا ساندو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدةً بسياسة جلالته الحكيمة، مبدية اهتمام الحكومة المولدوفية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير دولة في وزارة الخارجية المولدوفية فاليريو ماي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية أولغا روسشا، والمستشار في إدارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية فيكتور نيكولاي، وعدد من المسؤولين المولدوفيين.

 
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