الخصاونة يقدم أوراق اعتماده سفيرا في مولدوفا

الوكيل الإخباري- قدم السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مولدوفا، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي يوم أمس الثلاثاء ٣ كانون الأول ٢٠٢٤، في العاصمة المولدوفية كيشيناو.



ونقل السفير الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، وتمنياته للشعب المولدوفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

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