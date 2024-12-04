الخصاونة يقدم أوراق اعتماده سفيرا في مولدوفا

ونقل السفير الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، وتمنياته للشعب المولدوفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدورها، طلبت الرئيسة مايا ساندو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدةً بسياسة جلالته الحكيمة، مبدية اهتمام الحكومة المولدوفية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير دولة في وزارة الخارجية المولدوفية فاليريو ماي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية أولغا روسشا، والمستشار في إدارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية فيكتور نيكولاي، وعدد من المسؤولين المولدوفيين.
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