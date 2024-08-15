الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة

وكرم الخصاونة 100 شركة أردنيَّة، حققت تميُّزاً في تشغيل الأيدي العاملة المحليَّة لديها.
-
أخبار متعلقة
-
وصول 11 طفلا غزيا لتلقي العلاج بمركز الحسين للسرطان
-
تجارة عمان: مسودة نظام تحديد ساعات العمل المتداولة "قديمة وغير معتمدة"
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
-
صدور إرادات ملكية بالبطاينة وخوري والهنداوي والطراونة
-
صدور إرادة ملكية بتعيين 4 محافظين - اسماء
-
الضمان: (16) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
الصفدي يؤكد ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد العدوان الإسرائيلي