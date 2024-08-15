 
الخميس 2024-08-15 11:18 م
 


الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
بشر الخصاونة




 

الخميس، 15-08-2024 09:27 م
الوكيل الإخباري-     رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة "روَّاد التَّشغيل"، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

وكرم الخصاونة 100 شركة أردنيَّة، حققت تميُّزاً في تشغيل الأيدي العاملة المحليَّة لديها.
gnews

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