الخضير: ​دراسة لإقامة مهرجان جرش أكثر من دورة خلال العام

الوكيل الإخباري- كشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزيد الخضير، عن وجود دراسة لإقامة المهرجان أكثر من مرة خلال العام، مبينا أن مهرجان جرش هو نافذة الأردن على العالم.

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وقال الخضير، خلال لقاء عدد من أبناء المجتمع المحلي داخل المحافظة بحضور محافظ جرش مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إنه ستكون هناك مشاركة واسعة لأبناء المحافظة في المهرجان القادم والذي سيقام نهاية الشهر القادم.



وأضاف أنه سيتم تخصيص موقع مناسب للسيدات لعرض منتجاتهن بطريقة مناسبة، وسيكون الموقع الجديد أكثر جذبا وذلك لتتمكن السيدات من تسويق منتجاتهن، موضحا أنه سيتم تدريب السيدات قبل إقامة مهرجان جرش على عرض المنتجات وتغليفها لتحقيق أكبر استفادة.



وأشار الخضير إلى أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سيكون العام الحالي مختلفا، وذلك من خلال توسيع مشاركة أبناء المجتمع المحلي والفعاليات المتنوعة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مواقع للعائلات والطفل.



وأوضح أنه ستقام عدة فعاليات لمهرجان جرش في عدد من محافظات الأردن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حملة إعلانية واسعة للمهرجان، لاسيما وأن مهرجان جرش هو مهرجان وطني عالمي.

وبين الخضير أن الأردن يمتلك إرثا حضاريا وإنسانيا، مبينا أن السردية الوطنية ستكون حاضرة في مهرجان جرش.



من جهته، بين محافظ جرش مالك خريسات أنه ستقام عدد من الفعاليات الثقافية الخاصة بالإبداع والكلمة والشعر والثقافة، مشيرا إلى أن مهرجان جرش هو مهرجان تنموي ينعكس بالأثر الاقتصادي الإيجابي على أبناء المحافظة.



وأضاف خريسات أن الجهات الرسمية بالتعاون مع أبناء المجتمع تعمل على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمهرجان جرش، موضحاً أن مهرجان جرش هو أيضاً رسالة الأمن والأمان للعالم.



وأشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إلى أن البلدية بدأت بتجهيز اللجان الثقافية، الإعلامية، والمجتمع المحلي وغيرها من اللجان، وتجهيز الموقع وكافة أعمال الدعم اللوجستي للمهرجان.