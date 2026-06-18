الخميس 2026-06-18 08:38 م

الخضير وآل ثاني يبحثان التعاون لإنجاح مشاركة قطر كضيف شرف مهرجان جرش

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جانب من اللقاء
 
الخميس، 18-06-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، وسفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سبل التنسيق والتعاون لإنجاح البرنامج الثقافي والفعاليات الخاصة بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، والتي تنطلق في 22 تموز المقبل لهذا العام.

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ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، اليوم الخميس، أكد الخضير أهمية العمل على ضمان نجاح البرنامج الثقافي والفني لدولة قطر ضيف شرف المهرجان، لافتًا إلى مفردات وفعاليات البرنامج الثقافي والفني، والتي تشمل التراث والفكر والثقافة القطرية على أكثر من صعيد، مشيدًا بعلاقات التبادل الثقافي بين البلدين.


من جهته، أكد آل ثاني، عمق العلاقة الأخوية التي تربط دولة قطر بالمملكة الأردنية الهاشمية، خاصةً في المجال الثقافي والتراثي، متطلعًا إلى مشاركة فاعلة في برنامج الدولة ضيف شرف المهرجان، بما يعبّر عن دولة قطر من خلال مجموعة الندوات والأنشطة الثقافية والفنية ذات العلاقة.

 
 


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