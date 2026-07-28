الخضير والزبون يزوران جناح الجمعيات الخيرية في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- زار المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش زيد الزبون، جناح الجمعيات الخيرية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين، واطلعا على المنتجات الحرفية والتراثية التي تعرضها السيدات المشاركات، والتي تعكس إبداعاتهن وتسهم في تعزيز حضور الصناعات المحلية.

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وأكد الخضير أن جناح مركز تمكين المرأة يشكل إحدى المحطات المهمة في المهرجان لما يقدمه من مساحة داعمة للسيدات والجمعيات الإنتاجية لعرض وتسويق منتجاتهن أمام الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن المهرجان يحرص على تعزيز البعد التنموي والاقتصادي إلى جانب رسالته الثقافية والفنية، بما يسهم في تمكين المرأة ودعم الأسر المنتجة.



واستمع الخضير خلال الجولة إلى شرح من المشاركات حول طبيعة المنتجات المعروضة وآليات الإنتاج وأبرز التحديات التي تواجههن مؤكدا أهمية مواصلة دعم هذه المبادرات وتوسيع فرص التسويق للحرف والصناعات التقليدية.



من جهته قال الزبون، إن نحو 50 جمعية خيرية شاركت في المهرجان، مبينا أن هذه المشاركة تمثل فرصة حقيقية لتسويق منتجات الجمعيات والأسر المنتجة وتعزيز مصادر دخلها إلى جانب إبراز التراث الأردني والحرف التقليدية أمام جمهور المهرجان بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية.



وأكد الزبون حرص الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، على دعم مشاركة الجمعيات الخيرية في الفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها مهرجان جرش، بما يسهم في تمكين الجمعيات والأسر المنتجة، وتوفير فرص لتسويق منتجاتها وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي في خدمة المجتمعات المحلية.