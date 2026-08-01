الخضير يتفقد أروقة مهرجان جرش

واستهل الخضير جولته بزيارة جناح السفارات المشاركة في المهرجان، حيث اطلع على المعروضات الثقافية والفنية التي تعكس تراث الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال زيارته لجناح سلطنة عُمان، كرّم رئيس مجلس صحار الثقافي ومدير الوفد الدكتور صالح الحمداني، المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير، تقديراً لجهود إدارة المهرجان في توفير التسهيلات وإنجاح المشاركة العُمانية في هذه الدورة.
كما شملت الجولة التفقدية الساحة البيضاوية وشارع الأعمدة، حيث اطلع الخضير على سير الفعاليات والأنشطة المقامة فيهما، واستمع إلى آراء وانطباعات عدد من الزوار والمشاركين حول حجم الإقبال الجماهيري.
وفي سياق متصل، التقى الخضير عددا من السيدات في معرض الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، واستمع إلى تجاربهن وملاحظاتهن خلال الموسم الحالي.
وأعربت المشاركات عن إشادتهن بالمستوى التنظيمي المتميز لهذا العام، مؤكدات التحسن الملموس في الحركة الشرائية ونسبة المبيعات، ومثمنات دور إدارة المهرجان وبلدية جرش في تمكين المرأة ودعم المشاريع المنزلية والحرفية.
وأكد الخضير حرص إدارة المهرجان على المتابعة الحثيثة لجميع الملاحظات الواردة من المشاركين والجمهور، والعمل على تذليل أي عقبات فوراً، بما يضمن استمرار النجاح الذي يشهده المهرجان في مختلف مرافقه وفعالياته.
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