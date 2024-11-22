الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة

وذكر الموقع الرسمي للناقل الوطني القطري اليوم، أن الأردن سيكون ضمن عدد من الوجهات العربية والأجنبية التي يشملها العرض الترويجي الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل لشراء تذاكر السفر، في حين تكون صلاحية السفر سارية حتى 22 تشرين الثاني 2025.
وأشار الموقع إلى أن العرض الترويجي يشمل، خصومات تتراوح بين 15 إلى 30 بالمئة على أسعار الرحلات بين الدوحة وعمان للدرجتين السياحية ورجال الأعمال.
ويشهد خط الدوحة عمان، حركة نشطة بالنظر إلى ارتفاع أعداد أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، والتي تناهز الـ 70 ألفا، كما تسهم العُطل التي تتخلل المواسم الدراسية في زيادة الطلب على السفر بين الوجهتين.
وأشارت الخطوط الجوية القطرية، إلى أن الأسعار التي يتم عرضها على تذاكر السفر الحالية بين الدوحة وعمان، هي أقل الأسعار المعروضة لتذاكر السفر (ذهاب وعودة)، وتشمل الضرائب ورسوم المطار والرسوم الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
-
مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة
-
عوني فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة
-
التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث