الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة

الوكيل الإخباري- ‎أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تخفيض أسعار رحلاتها بين الدوحة وعمان، في عرض ترويجي وخصومات تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة.

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وذكر الموقع الرسمي للناقل الوطني القطري اليوم، أن الأردن سيكون ضمن عدد من الوجهات العربية والأجنبية التي يشملها العرض الترويجي الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل لشراء تذاكر السفر، في حين تكون صلاحية السفر سارية حتى 22 تشرين الثاني 2025.



‎وأشار الموقع إلى أن العرض الترويجي يشمل، خصومات تتراوح بين 15 إلى 30 بالمئة على أسعار الرحلات بين الدوحة وعمان للدرجتين السياحية ورجال الأعمال.



‎ويشهد خط الدوحة عمان، حركة نشطة بالنظر إلى ارتفاع أعداد أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، والتي تناهز الـ 70 ألفا، كما تسهم العُطل التي تتخلل المواسم الدراسية في زيادة الطلب على السفر بين الوجهتين.