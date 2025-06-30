الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى

وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستستأنف رحلاتها إلى العراق الاثنين، وإلى لبنان والأردن في 1 تموز، وإلى سوريا في 6 من الشهر نفسه.
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