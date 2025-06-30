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الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى

طائرة مدنية
طائرة مدنية
 
الإثنين، 30-06-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان وسوريا؛ بعد رفع القيود المفروضة على المجال الجوي على المنطقة.

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وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستستأنف رحلاتها إلى العراق الاثنين، وإلى لبنان والأردن في 1 تموز، وإلى سوريا في 6 من الشهر نفسه.

 
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