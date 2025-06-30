الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى

الوكيل الإخباري- أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان وسوريا؛ بعد رفع القيود المفروضة على المجال الجوي على المنطقة.

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