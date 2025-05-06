الخطوط اليمنية توقف رحلاتها من صنعاء إلى عمّان

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، الثلاثاء، إن الخطوط الجوية اليمنية أوقفت رحلاتها لمدة ثلاثة أيام من مطار صنعاء إلى عمّان.

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وأضاف مستوأن لا توجد شركات طيران أخرى تسير رحلات من مطار صنعاء إلى عمّان سوى الخطوط الجوية اليمنية، التي أوقفت رحلاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.



وتعرض مطار صنعاء الدولي، لهجوم إسرائيلي بعدة غارات، بعيد نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى المدنيين بإخلاء منطقة المطار، وفقا لوسائل إعلام يمنية.



وأشار مستو إلى أن السلطات اليمنية ستقوم بتقييم حالة المطار، وتقدير الأضرار التي لحقت به جراء الضربة التي تعرض لها ظهر الثلاثاء نتيجة العدوان الإسرائيلي.