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الخطيب : هذا اخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 20-08-2024 06:29 م
الوكيل الإخباري-    أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة مهند الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2024-2025، حيث سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق في مرحلة البكالوريوس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم غد الأربعاء الموافق 21-8-2024، في حين سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم بعد غد الخميس الموافق 22-8-2024.اضافة اعلان


وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات التحاق حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.
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