الخطيب يرد على منتقدي قرار التعليم العالي بخفض قبولات الطب

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الوكيل الإخباري- نشر الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب منشوراً عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" ، وجه من خلاله رسالة لكل منتقدي قرارات مجلس التعليم العالي بتخفيض وضبط القبولات في تخصصي الطب وطب الأسنان . اضافة اعلان





وطالب الخطيب منتقدي قرارات مجلس التعليم العالي بالاطلاع على البيان الذي نشره تجمع الأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل ، والمناشدات التي أطلقوها لرئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان من أجل تعيينهم وإنهاء معاناتهم .



وفيما يلي نص منشور الخطيب :



لكل من كان يلوم وينتقد قرارات مجلس التعليم العالي بتخفيض وضبط القبولات في تخصصي الطب وطب الأسنان أتمنى أن يطلعوا



بيان صادر عن تجمع الأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل

نناشد دولة رئيس الوزراء الأكرم و الذي توسمنا به كل الخير حيث كانت أولى جوالاته الميدانية هي القطاع الصحي و الذي نرى في ذلك نية حقيقة في المئوية الثانية للدولة الأردنية بالعمل نحو مستقبل مشرق خاصة لجموع الشباب الخريجيين و اللذين ما يزالون منذ سنة ٢٠١٩ و أكثر من ذلك خاصة الأطباء العاطلين عن العمل فمنذ تخرجهم من الجامعات الأردنية و الغير أردنية من كليات الطب و هم ينتظرون بصيص أمل في التعيين ليتسنى لهم خدمة وطنهم تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة حفظها الله .

نناشد نحن تجمع الأطباء العاطلين عن العمل حيث عددنا يتجاوز ٣ الآلاف طبيب بالعمل على إيجاد حلول جذرية لواقعنا حيث العمر يمضي و نحن نراوح مكاننا و حيث أن الحلول هي ليست بالأمر الصعب فزيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في كل القطاعات الصحية و التعيينات للأطباء فيها هو أمر متاح و مراقبة التعيينات بالتشاركية ما بين القطاع العام و الخاص إضافة إلى ذلك العمل من خلال القناصل الدبلوماسية و السفارات و الخارجية بالتنسيق مع النقابة و القطاعات الصحية بالعمل على تسويق الطبيب الأردني لتصديرة كخام وطني للخارج بما يحقق منفعة و جلب عملة صعبة للوطن .

أيضا العمل على رفعة سمعة السياحة العلاجية الوطنية و تطويرها بكل السبل و تذليل العقبات أمامها لما في ذلك من خير يعم على الجميع و غيرها من الحلول التي نؤكد أنه بالعمل و التعاون بين الجميع سوف تتحقق .

إننا بالتجمع للأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل نطالب دولة رئيس الوزراء

الأكرم د.جعفر حسان مناشدين له وضع ملفنا المؤرق أمام نصب عينية و تحت أولوياته القصوى و الطارئة للعمل على إنهائه للأبد و لما في ذلك من تحقيق ما يصبوا له الجميع تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة حفظها الله تعالى .



وفقكم الله دولة الرئيس و حقق الامنيات لنا و لكم

تجمع الأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل

عمان الموافق ٨/١٠/٢٠٢٤