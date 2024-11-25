الخط الحجازي الأردني: إيقاف مؤقت لرحلات القطار السياحية

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للموسم السياحي القادم، حيث يتم حاليًا التركيز على صيانة الخط الجنوبي وصولًا إلى منطقة القطرانة، إضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للخط شمالاً وبسواعد أردنية ، لضمان تشغيل رحلات سياحية بمستوى عالي من الكفاءة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضيبات أن رحلات القطار ستستأنف مع بداية فصل الربيع، وستشمل ثلاث وجهات رئيسة: شمالًا إلى مدينة أم الجمال السياحية، وجنوبًا إلى منطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة،
منوهاً مع إبقاء إمكانية تسيير رحلات قطار للمجموعات السياحية رهناً للظروف الجوية .
يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخط الحديدي والحفاظ على هذا الإرث التاريخي الهام وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يساهم في دعم السياحة الداخلية وتطوير قطاع النقل بالقطارات في المملكة.
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