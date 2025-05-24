الخط الحجازي يسيّر رحلة عائلية مميزة بالقطار إلى أم الجمال في يوم الاستقلال

الوكيل الإخباري- نظّمت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، بالتعاون مع بلدية أم الجمال، رحلة عائلية خاصة اليوم السبت، بالقطار الحجازي، احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79.

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وبحسب بيان صدر عن المؤسسة، شارك في الرحلة التي انطلقت من عمّان باتجاه محطة المفرق 250 مشاركا، جرى نقلهم من المفرق إلى موقع أم الجمال الأثرية بالحافلات وسط أجواء مليئة بالفرح والذكريات الجميلة، مستلهمة الماضي والحاضر.



وبعد الوصول إلى محطة المفرق، جرى نقل المشاركين إلى منطقة أم الجمال لزيارة معالمها الأثرية والتعرف على تاريخها العريق، ضمن جولة ممتعة جمعت بين الترفيه والتراث والسياحة.



والرحلة كانت فرصة رائعة للعائلات للاستمتاع بتجربة القطار التراثي والتواصل مع جمال وتاريخ محافظة المفرق، وسط أجواء وطنية احتفالية بمناسبة الاستقلال.



وعبّر المشاركون بالرحلة عن سعادتهم بالتجربة، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والولاء وتعرّف الأجيال الجديدة على تاريخ بلدهم الغني ومدى التقدم الذي وصل إليه بلدنا الحبيب الحر.