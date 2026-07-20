"الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت

وبحسب ما نشرت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك"، فإن مكان التجمع سيكون داخل محطة عمّان في ماركا عند الساعة 8:15 صباحاً، إذ سينطلق القطار عند الساعة 9:00 صباحاً.
وأوضحت أن الوصول إلى محطة الجيزة سيكون عند الساعة 11:00 صباحاً، وتبدأ رحلة الانطلاق من محطة الجيزة عند الساعة 2:00 ظهرا للوصول إلى محطة عمّان عند الساعة 4:00 مساء.
وبينت أن أسعار التذاكر ستكون 5 دنانير للكبار و3 دنانير للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات، مشيرة إلى أن رحلة الأطفال بأعمار تقل عن 3 سنوات ستكون مجانية.
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