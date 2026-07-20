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"الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت

"الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت
"الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت
 
الإثنين، 20-07-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، عن برنامج الرحلات للأسبوع الحالي يومي الجمعة والسبت، من محطة عمان إلى محطة الجيزة عبر القطار.

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وبحسب ما نشرت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك"، فإن مكان التجمع سيكون داخل محطة عمّان في ماركا عند الساعة 8:15 صباحاً، إذ سينطلق القطار عند الساعة 9:00 صباحاً.


وأوضحت أن الوصول إلى محطة الجيزة سيكون عند الساعة 11:00 صباحاً، وتبدأ رحلة الانطلاق من محطة الجيزة عند الساعة 2:00 ظهرا للوصول إلى محطة عمّان عند الساعة 4:00 مساء.


وبينت أن أسعار التذاكر ستكون 5 دنانير للكبار و3 دنانير للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات، مشيرة إلى أن رحلة الأطفال بأعمار تقل عن 3 سنوات ستكون مجانية.

 
 


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